Debate americano é assistido por 62 milhões de pessoas O debate protagonizado pelo presidente americano George W. Bush, candidato à reeleição de seu país, e por seu adversário, o senador John Kerry, atingiu uma audiência de mais de 62 milhões de pessoas nos Estados Unidos, na última quinta-feira. De acordo com o jornal The New York Times, este número é o maior desde as eleições presidenciais de 1992. Com relação ao primeiro debate da campanha que levou Bush ao poder, em 2000, esse número da quinta significa um aumento de 34%. Ainda serão realizados dois debates (oito e 13 de outubro) entre Bush e Kerry antes das eleições americanas, em 2 de novembro.