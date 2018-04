Debate em TV sul-africana termina em confusão

Um debate ao vivo na TV sul-africana acabou em confusão nesta semana.

Andre Visagie, líder de um grupo de extrema direita, se irritou ao ser questionado pela ativista Lebohang Pheko e levantou-se no meio do programa.

O âncora Chris Maroleng interveio para tentar conter Visagie, e os dois discutiram até a intervenção de seguranças e produtores.

As tensões raciais na África do Sul se elevaram na última semana, após o assassinato do líder supremacista branco Eugene Terreblanche.