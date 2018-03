Debate entre candidatos a vice tem audiência recorde nos EUA O debate televisionado entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos teve 69,9 milhões de telespectadores no país, tornando-se o evento com a maior audiência da história entre candidatos a vice, informou a Nielsen Media Research na sexta-feira. A audiência do debate, que aconteceu na cidade de St. Louis na quinta-feira, superou facilmente a do debate entre os dois candidatos à Presidência, o republicano John McCain e o democrata Barack Obama, atingindo ainda a maior marca para um debate político televisionado desde 1992, quando o então presidente George H.W. Bush, o democrata Bill Clinton e o independente Ross Perot se enfrentaram. O número também é o maior para um debate de candidatos a vice, superando a marca de 56,7 milhões de telespectadores estabelecida no debate entre a primeira mulher a integrar uma chapa de um grande partido, a democrata Geraldine Ferraro, e o republicano George H.W. Bush, em 1984. Uma audiência maior que o comum era esperada para o debate entre Palin e Biden, principalmente devido às dúvidas apresentadas sobre a preparação da governadora do Alaska e às constantes críticas feitas sobre suas últimas aparições na mídia. O debate presidencial com a maior audiência da história foi o de 1976 entre o então presidente Jimmy Carter e o republicano Ronald Reagan, com 80,6 milhões de telespectadores. Pesquisas feitas pela CBS e pela CNN mostraram que a maioria dos telespectadores achou que Biden, que conteve sua tendência em ser prolixo e manteve um tom de respeito, venceu o debate. (Reportagem de Steve Gorman)