Debate na campanha eleitoral israelense esquenta A decisão da Justiça israelense de interromper uma entrevista ao vivo na televisão com primeiro-ministro Ariel Sharon esquentou hoje o debate na campanha eleitoral, a apenas 18 dias da votação. O presidente da Comissão Eleitoral, Mishael Heshin, acusou Sharon de aproveitar seu pronunciamento à imprensa para fazer campanha eleitoral, violando as normas de uso dos meios de comunicação. Ao se defender da acusação de irregularidades num suposto empréstimo de US$ 1,5 milhão feito por um empresário sul-africano a seu filho Gilad, Sharon atacou seu principal rival, o trabalhista Amran Mitzna. O líder israelense atribuiu a Mitzna e assessores a divulgação de "fofocas malignas" por motivos políticos e disse que ele realizou "manipulações financeira" durante sua atual gestão como prefeito da cidade de Haifa. A quantia foi usada para pagar contribuições ilegais recebidas por Sharon na campanha de 1999. "Eu não sabia exatamente de onde vinha o dinheiro", disse ele, prometendo responder a todas as perguntas quando for interrogado pela polícia. O assunto veio à tona na terça-feira, depois que um jornal israelense divulgou as investigações em andamento. "Se ele cair nas pesquisas de intenção de voto no começo da próxima semana, isso significa que o público - não apenas a esquerda e a mídia, como Sharon argumenta - quer mudar o governo", disse o jornal Maariv. Três pesquisas de opinião conduzidas depois da divulgação do escândalo mostram que o Likud faria entre 27 e 30 cadeiras no Parlamento - bem abaixo das 41 apontadas em pesquisas anteriores, em dezembro. Não está claro, porém, se essas denúncias e um caso de corrupção na convenção do Likud poderão custar o cargo a Sharon. Mesmo com 30 cadeiras, o partido poderá compor-se com grupos religiosos e até com os trabalhistas, obtendo pelo menos o apoio de metade dos 120 parlamentares, necessário para formar o novo governo. Conferência O governo britânico anunciou hoje que realizará no dia 14 uma conferência sobre o Oriente Médio, apesar da recusa de Israel de permitir a viagem de altos funcionários palestinos até Londres. Depois do atentado suicida que matou 22 pessoas em Tel-Aviv no domingo, Sharon disse que conversações eram "fúteis" e vetou a saída da delegação da Autoridade Palestina (AP). O chanceler britânico, Jack Straw, anunciou que ministros palestinos tomarão parte por videoconferência. O objetivo do encontro é discutir reformas na AP e a retomada do processo de paz.