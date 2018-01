Debate sobre armas da Coréia do Norte termina sem acordo Os participantes das conversações multilaterais em Pequim sobre o programa nuclear norte-coreano concordaram com a necessidade de uma nova rodada de reuniões para resolver as "diferenças, dificuldades e contradições" que surgiram nos três dias de diálogo. Coréia do Norte, Coréia do Sul, EUA, Rússia, China e Japão encerram neste sábado as conversações e devem marcar para o fim de abril um novo encontro.