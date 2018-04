Debate sobre integração cultural esquenta na Alemanha

No sábado, Merkel afirmou, durante uma reunião de jovens integrantes do seu partido - a União democrata-cristã - que os imigrantes são bem-vindos na Alemanha, mas precisam aprender a língua e aceitar as normas culturais do país. Merkel disse que a abordagem anterior de construir uma sociedade multicultural que permitiria às pessoas de diferentes culturas "viverem lado a lado...fracassou. Fracassou completamente." As informações são da Associated Press.