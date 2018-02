Debate sobre programa nuclear do Irã acaba sem acordo

Catherine apontou que as partes envolvidas nas discussões retornariam a seus países e avaliariam qual o próximo passo para a negociação antes de decidir sobre futuras reuniões. Segundo ela, o Irã e as seis potências discutiram o programa nuclear iraniano "com mais detalhes do que nunca". Ela disse ainda que havia um movimento de avanço e recuo entre as partes.

Mas, em uma entrevista coletiva no final dos dois dias de conversas, ela afirmou que os dois lados continuam distantes: "O que importa no final é substância, e... Ainda estamos em uma distância considerável". O negociador-chefe iraniano na questão nuclear, Saeed Jalili, falaria na noite de sábado sobre as discussões.

O P5+1 insiste que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio, mas Teerã afirma que tem o direito a manter o programa nuclear e diz não ter interesse de usar a tecnologia para fabricar armas. Para fazer concessões, o país quer mais alívio às sanções do que os seis países estão oferecendo. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.