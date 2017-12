Decapitação do sul-coreano choca o mundo A notícia da decapitação do sul-coreano Kim Sun-il no Iraque domina a maioria dos jornais do mundo nesta quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o secretário geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan comentaram o caso. Bush disse que a Coréia do Sul continuará com seus planos de enviar 3000 soldados ao Iraque e se tornar a terceira maior força no país, atrás apenas dos EUA e Inglaterra. Já o secretário-geral da ONU condenou, através de seu porta-voz, o assassinato do sul-coreano, classificando-o com injustificável. O primeiro ministro da Austrália, John Howard, ofereceu suas condolências à família de Kim e elogiou a Coréia do Sul por não ter cedido às exigências dos seqüestradores. O ministro das Relações Exteriores do Japão também apoiou a o país por não negociar com os rebeldes iraquianos.