Decapitado refém coreano no Iraque, diz Al-Jazira O refém sul-coreano Kim Sun-Il, de 33 anos, foi decapitado, informa a TV árabe Al-Jazira. No final de semana, um grupo terrorista supostamente ligado à Al-Qaeda havia divulgado um vídeo exigindo a retirada das tropas coreanas do Iraque em 24 horas. No vídeo, Kim aparecia implorando para que o governo da Coréia do Sul atendesse às exigências. ?Não quero morrer. Não quero morrer. Sei que a vida de vocês é importante, mas minha vida é importante?, dizia ele. Kim trabalhava para uma empresa sul-coreana que fornece suprimentos às tropas americanas no Iraque. Ele havia siso seqüestrado na semana passada. A Al-Jazira disse que o assassinato foi cometido pelo grupo Monoteísmo e Guerra Santa, ligado à Al-Qaeda.