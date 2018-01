Decidido: Brasil não condenará fuzilamentos em Cuba O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta terça-feira que o Brasil vai se abster na votação desta quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (CDH-ONU), em Genebra, da resolução que determinaria o envio de uma equipe para investigar os recentes atos contra os direitos humanos em Cuba. A iniciativa seria considerada como uma censura da comunidade internacional a práticas oficiais pelo regime comunista de Fidel Castro e já ocorreu nos últimos anos. A abstenção nessas votações, que se repetem a cada ano, tornou-se uma tradição da diplomacia brasileira, que considera que as motivações dessas resoluções são politizadas. Segundo o porta-voz do Itamaraty, Ricardo Neiva Tavares, desta vez o representante brasileiro na sessão da CDH fará uma declaração de voto, ou seja, fará um discurso no qual explicará as razões pelas quais o Brasil se abstém de votar a resolução e a posição brasileira sobre os recentes acontecimentos em Cuba. O teor do discurso é mantido sob sigilo pelo Itamaraty, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Desde o final de março, 75 dissidentes cubanos foram presos logo depois de terem se reunido com o chefe da sessão de interesses americanos em Havana. Todos foram condenados, alguns a penas que alcançam 28 anos. O governo cubano também condenou à morte, depois de julgamento sumário, três pessoas que tentaram sequestrar um barco e desviar a rota para a Flórida, nos Estados Unidos.