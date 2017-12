Decisão da Suprema Corte pode mudar pena de morte A Corte Suprema dos Estados Unidos revogou hoje dezenas de penas de morte ao decidir que são os jurados, e não os juízes, quem têm autoridade para impor o castigo máximo. A decisão, por 7 votos a 2, afeta a maneira como a pena capital é imposta em pelo menos cinco Estados americanos. A corte declarou que sua decisão é retroativa, o que significa que mais de 150 penas de morte devem ser reconsideradas em todo o país. De acordo com a decisão dos juízes da Corte Suprema, a sentença imposta por um juiz viola o direito constitucional de um réu de ser julgado por um corpo de jurados. Em alguns Estados dos EUA, os jurados declaram se um acusado é culpado ou inocente e um juiz fixa a sentença com base nas circunstâncias, levando em conta, por exemplo, a crueldade com que o crime fora cometido ou se se tratou de um delito motivado por dinheiro. A decisão de hoje se baseou em uma cláusula da Constituição segundo a qual qualquer pessoa tem o direito de ser julgado por um corpo de jurados e em uma decisão da própria Corte Suprema, tomada há dois anos, que descartou a possibilidade de um juiz aplicar a pena máxima.