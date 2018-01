Decisão que bloqueia decreto contra 'cidades-santuário' é ridícula, diz Trump

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de ridícula a decisão de um juiz americano que bloqueou a aplicação de um decreto que tinha por objetivo negar o fornecimento de bilhões de dólares às chamadas "cidades-santuário", que se opõem a sua política do governo federal contra os imigrantes ilegais.

O juiz William Orrick, da corte federal de São Francisco, ordenou um bloqueio temporário de alcance nacional a qualquer tentativa de implementar a ordem assinada por Trump em 25 de janeiro para cortar o repasse de verbas a estas cidades.

"Primeiro o Nono Circuito se pronuncia contra a proibição e agora atinge novamente sobre as cidades-santuário - ambas decisões ridículas. Nos vemos na Suprema Corte", escreveu Trump nesta quarta-feira, 26, em sua conta na rede social Twitter.

Esse tribunal, com sede em São Francisco, foi exatamente o mesmo que deu um parecer contrário ao do presidente sobre a proibição de entrada de refugiados de alguns países aos Estados Unidos, uma medida que permanece bloqueada.

A decisão do juiz Orrick pode afetar mais de 300 cidades e condados de todo o país que classificaram como anticonstitucional o decreto de Trump para cortar os fundos federais. Em sua decisão, o magistrado determina que a ordem executiva de Trump viola a Constituição porque o Congresso é o encarregado de aprovar o orçamento e o presidente não tem poder de retirar verbas de entidades locais.

O juiz, nomeado pelo ex-presidente Barack Obama, em 2012, considera que a determinação de Trump transgride a Constituição porque tenta "privar às jurisdições locais de fundos atribuídos pelo Congresso sem qualquer tipo de aviso nem oportunidade de ser ouvidas".

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2017