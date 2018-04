Decisão sobre dissidente é assunto interno, diz China O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou hoje que a decisão sobre libertar ou não o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, é um assunto interno do país. Antes, vários pedidos internacionais foram feitos pela imediata libertação do dissidente, entre eles um do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.