Decisão sobre policiais no caso Jean Charles deve sair em breve A Justiça britânica deverá decidir nos próximos dias se os policiais envolvidos na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes no dia 22 de julho passado deverão responder a processo criminal e ir a julgamento, informou nesta segunda o jornal Financial Times. Segundo o diário britânico, a Crown Prosecution Service, que é o serviço de promotoria, está aguardando o relatório da comissão independente, IPCC, que investiga as circunstâncias que levaram a Scotland Yard a disparar oito tiros - sete deles na cabeça - de Menezes na estação de metrô de Stockwell durante uma operação antiterrorismo. "Nós esperamos que o relatório final sobre o incidente será concluído em breve e vamos manter a família de Jean Charles de Menezes informada sobre o andamento", disse a IPCC. Esse relatório vai conter recomendações se alguma ação legal deve ser tomada contra os policiais envolvidos diretamente no incidente e também contra os chefes policiais responsáveis pela operação. Segundo o FT, fontes da IPCC revelaram que o relatório deverá ser concluído nos próximos dias. Ele poderá conter uma recomendação para que alguns policiais sejam acusados de assassinato doloso ou culposo. As mesmas fontes salientaram, no entanto, que a decisão final será da promotoria, que vai precisar considerar, entre outras coisas, se o julgamento dos policiais seria do interesse publico.