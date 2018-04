Declaração das Farc 'não é suficiente', diz presidente O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, saudou o compromisso feito no domingo pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) de acabar com os sequestros de civis e libertar 10 policiais e militares que mantinha como reféns. Segundo ele, porém, as ações anunciadas "não são suficientes".