Declaração de Evo sobre ''recuperar'' a região do Atacama foi brincadeira, diz porta-voz O porta-voz do governo boliviano, Iván Canelas, afirmou ontem que o comentário do presidente Evo Morales sobre o Atacama foi "uma brincadeira". No sábado, Evo disse que a região chilena "antes era da Bolívia" e esperava "recuperá-la logo".