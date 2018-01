Declaração pede democracia e fim do partido de Saddam A oposição ao governo derrubado de Saddam Hussein reuniu-se nesta terça-feira na cidade iraquiana de Ur, terra natal do profeta bíblico Abraão, e lançou uma declaração de 13 pontos sobre a necessidade de se construir um novo Iraque, baseado em princípios democráticos e de igualdade, e defendendo a dissolução do partido Baath, que dava sustenção à ditadura de Saddam. A questão da separação entre religião e governo permanece em aberto. Alguns grupos muçulmanos xiitas boicotaram a reunião, e milhares de pessoas protestavam nas imediações. Entre os participantes da reunião estavam curdos, além de muçulmanos sunitas e xiitas que vivem no país ou que passaram anos no exílio. Autoridades americanas convidaram os grupos, que então indicaram representantes. O general reformado Jay Garner, governador interino do Iraque, presidiu o encontro. A nomeação de Garner como chefe da administração temporária do país levou muitos iraquianos a boicotar a reunião. Milhares de xiitas - o maior grupo religioso do Iraque, que vivia oprimido sob Saddam - fizeram protestos na cidade de Nasiriya, cantando ?Não à América, não Saddam!? "Vamos pressionar por uma administração civil iraquiana, não importa o que os americanos digam. Uma administração de Garner não é aceitável", adiantou Mowaffak al-Rubaie, um médico iraquiano e ativista da oposição. Ele relatou como os americanos pretendem organizar a administração de Garner: cada ministério seria encabeçado por um americano, militar ou civil. Cada ministro teria dois vices americanos e oito assessores americanos, além de quatro assessores iraquianos do interior do país e outros quatro do exílio. Autoridades americanas esperam que mais iraquianos se unam ao processo de discussão, e reforçaram a visão de que esta foi apenas a primeira reunião do tipo. O encontro terminou com a decisão de que uma nova reunião deve ocorrer dentro de dez dias. Uma conferência nacional deve vir a ser organizada para eleger o governo interino, talvez em algumas semanas, disse um alto funcionário americano, sob a condição de anonimato. A administração interina poderia começar a transferir o poder de volta a autoridades iraquianas em três a seis meses, mas a formação de um governo levará mais tempo, segundo o major general Tim Corss, o mais alto oficial britânico na equipe de Garner. Veja o especial :