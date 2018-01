Declaração sobre navio nuclear russo gera confusão O comandante da Marinha da Rússia teria afirmado nesta terça-feira que uma das mais poderosas embarcações de sua frota, o cruzador nuclear "Pedro, o Grande", estaria em situação tão precária que poderia "explodir" a qualquer momento, mas retirou essa declaração horas mais tarde. O almirante Vladimir Kuroyedov afirmou que a manutenção do cruzador é bastante precária e ele "poderia explodir a qualquer momento". Ele ressaltou que isso é "especialmente perigoso porque (o navio) possui um reator nuclear". Horas mais tarde, Kuroyedov disse ter ordenado ao capitão que conserte o navio em três semanas, gerando dúvidas sobre o alarmismo de sua declaração anterior. "Durante esse período, o capitão deverá corrigir todos os problemas referentes à manutenção do navio", disse Kuroyedov, citado pelas agências de notícias Interfax e ITAR-Tass. A emissora de televisão NTV informou que Kuroyedov fez a declaração a caminho de uma reunião com altos comandantes militares russos. O jornal Kommersant informou que a decisão de atracar o cruzador faz parte de uma queda de braço no alto comando da Marinha da Rússia. Kuroyedov não forneceu detalhes sobre a condição da embarcação mas teria comentado que os problemas estão relacionados com a precária manutenção do reator nuclear do navio. "Tudo está bem na parte do navio onde os almirantes andam, mas nas áreas não revistadas, as coisas estão em condições tão precárias que ele poderia explodir a qualquer momento", disse Kuroyedov, citado pela imprensa russa. Apenas três horas mais tarde, no entanto, ele consertou sua declaração e disse ter sido mal-interpretado pelos jornalistas. "Não existe ameaça com relação à segurança do navio", afirmou ele por meio de um comunicado. "A segurança do navio nuclear é totalmente garantida e está de acordo com as normas existentes. Ele acrescentou que os problemas serão consertados em três semanas. Depois disso, garantiu ele, o cruzador estará totalmente pronto para voltar à ativa.