Decola nave russa com "turista espacial" Decolou na madrugada de hoje, sábado (28), rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), a nave russa Soyuz, a bordo da qual viaja o primeiro "turista espacial", o milionário norte-americano Dennis Tito, acompanhado pelos cosmonautas Talgat Musabayev e Yuri Baturin. A tripulação está bem, até o momento. Apesar dos problemas técnicos que enfrenta a ISS, a missão russa operou de acordo com o previsto e a nave partiu exatamente às 7:37h (horário de Greenwich). Nove minutos depois, a nave se separou, segundo o planejado, do foguete impulsor e entrou na rota em direção à ISS. A nave norte-americana Endeavour continua atracada à Estação, uma vez que ainda não terminou suas missões, mas, caso sua partida siga atrasada, os russos informaram que colocarão a Soyuz em órbita, ao redor da Terra, até que fique livre a rampa de atracação da Estação e a Soyuz possa se acoplar.