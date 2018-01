Decola primeiro vôo da Air France para Beirute desde julho O primeiro vôo da Air France rumo a Beirute desde meados de julho decolou nesta sexta-feira do aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle, em Paris, com mais de 200 passageiros, entre eles o ministro dos Transportes, Dominique Perben. Israel suspendeu ontem seu bloqueio aéreo sobre o Líbano, o que permitiu a volta dos vôos. Perben deve se reunir com membros do Governo libanês e avaliar o andamento da ajuda francesa à reconstrução do Líbano, após as destruições causadas pelos bombardeios de Israel em seu conflito com a milícia xiita libanesa Hezbollah. O próximo vôo da Air France para Beirute está programado para domingo, disse à Efe um porta-voz da companhia aérea francesa. Por enquanto, a companhia prevê quatro vôos semanais. Antes da guerra havia partidas diárias para a capital libanesa.