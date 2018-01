Decoradora americana condenada por fraude com ações A decoradora e empresária Martha Stewart foi considerada culpada de todas as acusações relacionadas à polêmica venda de ações da ImClone Systems Inc em 2001. Depois de três dias de deliberações, o júri determinou que Stewart é culpada de conspiração, duas acusações de falso testemunho e obstrução à justiça. Cada acusação acarreta numa pena máxima de cinco anos de prisão e numa multa de até US$ 250 mil. O broker de Stewart, Peter Bacanovic, foi considerado culpado em quatro das cinco acusações que pesavam sobre ele. Ele foi considerado culpado de conspiração, falso testemunho, perjúrio e obstrução à justiça. Contudo, ele foi inocentado da acusação de produzir falsa documentação. Stewart e Bacanovic foram acusados de mentir aos investigadores sobre as circunstâncias da venda de ações da ImClone pela decoradora em dezembro de 2001. O julgamento foi focado sobre se Stewart e seu broker tinham um acordo preexistente para venda de todas as ações da ImClone se estas caíssem abaixo de US$ 60,00 a ação. Douglas Faneuil, assistente de Bacanovic e principal testemunha da acusação, testemunhou que Bacanovic lhe ordenou que alertasse secretamente Stewart de que o fundador da ImClone, Sam Waksal, e membros da sua família, estavam tentando vender todas as ações da companhia. Ao saber que Waksal estava vendendo suas ações, Stewart disse a Faneuil para vender todas as ações da ImClone de sua carteira nesse dia, evitando um prejuízo, disse o assistente. No dia seguinte, a FDA (Food and Drugs Association) anunciou que não iria aprovar a aplicação do medicamento contra câncer da ImClone, o Erbitux. Stewart e Bacanovic receberão a sentença no dia 17 de junho.