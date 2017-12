Decretado toque de recolher para menores em Bogotá Por decisão do prefeito de Bogotá, Antanas Mockus, a partir da próxima segunda-feira e durante todo o mês de dezembro, os menores de 16 anos não poderão circular à noite pelas ruas da capital colombiana, e os que violarem esta disposição serão recolhidos em centros para a infância e só poderão ser entregues a seus pais. A medida entrará em vigor na próxima segunda-feira, a partir da 23 horas locais. O toque de recolher vai vigorar todos os dias até às 5 da manhã, e os donos de bares e discotecas que aceitarem a presença dos adolescentes dentro do horário proibido estarão sujeitos a multas e ao fechamento de seu local. Segundo a Prefeitura da capital, a medida pode estender-se até quase o fim de janeiro. Também os adultos alcoolizados que saírem às ruas serão detidos durante 24 horas, até cessar o efeito de sua bebedeira, indicou o despacho de Mockus. O prefeito advertiu ainda que aplicará sem vacilação as duas normas para controlar o índice de violência nas festas de final de ano.