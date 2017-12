Decreto de Arafat garante eleições palestinas em janeiro O presidente palestino Yasser Arafat anunciou nesta quarta-feira um decreto que garante eleições ao Conselho Legislativo Palestino (CLP) e à presidência no próximo dia 20 de janeiro. Com essa medida, Arafat transforma seu gabinete em um governo provisório e evita assim uma possível censura dos parlamentares contra um novo gabinete, que estava sendo discutido na CLP. O CLP, que há três dias está reunido em Ramallah, deveria votar nesta quarta-feira um novo gabinete de governo formado em junho deste ano, mas vários deputados ameaçavam votar contra. Segundo a legislação palestina, o parlamento precisa ser dissolvido 90 dias antes das eleições. As últimas eleições na palestina aconteceram em 1996.