Defeito da via pode ter causado acidente na Inglaterra Um defeito na via pode ter provocado o acidente de um trem da companhia Virgin que na sexta-feira, 23, deixou um morto e cerca de 20 feridos em Cumbria (noroeste da Inglaterra), afirmou neste sábado, 24, Richard Branson, proprietário da Virgin. "Falaram-me sobre uma imperfeição na via", disse o conhecido milionário, que interrompeu suas férias de inverno na Suíça para ir ao local da tragédia e visitar as vítimas hospitalizadas. Segundo o testemunho de alguns passageiros, o trem - da marca "Pendolino" e com velocidade máxima de 200 km/h - descarrilou em uma zona rural ao colidir com algum objeto não identificado. O descarrilamento fez com que o aparelho, que vinha de Londres e seguia para Glasgow (Escócia), deslizasse pelo aterro lateral dos trilhos até um campo adjacente, por isso alguns vagões ficaram de lado ou até virados ao contrário. A vítima fatal, de 84 anos, foi identificada como Margaret Masson. Enquanto isso, a Polícia, que concentra suas investigações em vários pontos da via para investigar a causa exata da tragédia, ressaltou que foi um "milagre" que não tenham sido registrados mais Mortos. "Estamos surpresos por não ter havido mais vítimas fatais", disse Martyn Ripley, superintendente chefe da Polícia Britânica de Transporte. Branson atribuiu esse "milagre" à confiabilidade e segurança dos trens "Pendolino", que "são construídos como tanques", pois, "se fosse outro trem, o número de feridos e mortos teria sido horroroso". Este incidente engrossa uma lista de acidentes ferroviários ocorridos neste país durante os últimos anos. Em 2002, sete passageiros morreram no descarrilamento de um trem em Potters Bar (noroeste da Inglaterra), enquanto dois anos antes outro acidente semelhante causou a morte de quatro pessoas. O pior acidente ferroviário da última década aconteceu perto da estação londrina de Paddington em 1999, quando 31 pessoas morreram após a colisão de dois trens.