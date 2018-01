Defensor público investiga operação militar em Medellín O Defensor do Povo Eduardo Cifuentes afirmou nesta quarta-feira que está em andamento uma investigação para estabelecer se as tropas oficiais se excederam no uso da força durante uma operação realizada na terça-feira nas ruas de Medellín, na Colômbia. Na ação governamental, que pretendia prender guerrilheiros que operam nos bairros da periferia de Medellín, morreram 9 pessoas, entre elas duas crianças, e outras 30 ficaram feridas. As operações desenvolvidas em zonas densamente povoadas "têm que ser realizadas sem colocar em risco a população civil", disse Cifuentes. A polêmica começou logo que os moradores dos bairros do centro-oeste de Medellín denunciaram que a polícia e o exército entraram com veículos blindados e helicópteros nas ruas, a cerca de 7 km do centro da cidade, e que inocentes haviam morrido nos combates. Várias organizações de direitos humanos também denunciaram que os helicópteros dispararam rajadas contra a população - o que foi negado pelas autoridades militares. O diretor da polícia, Luis Ernesto Gilibert, defendeu as operações e disse que seus homens foram recebidos pelo fogo de armas de alto calibre - o que demonstra que os combatentes pertencem à guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e ao Exército de Libertação Nacional (ELN). "A maioria dos residentes no bairro estão, de uma forma ou de outra, comprometidos com as milícias das Farc e do ELN, como demonstra o tipo de armamento ali encontrado", disse o chefe policial. O procurador geral Luis Camilo Osorio afirmou que um grupo de pessoas vinculadas à sua instituição acompanhavam os policiais e militares para evitar danos à população civil. "O que estamos fazendo é combatendo a criminalidade", disse Osorio. Medellín, a 250 km ao norte de Bogotá, é a segunda cidade do país e uma das mais afetadas pela violência.