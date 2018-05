Defensora da soberania A candidata opositora Tsai Ing-wei, do Partido Democrático Progressista, reúne o voto dos taiwaneses que consideram a atual política de reaproximação com Pequim excessiva e temem perder direitos políticos em uma eventual reunificação. Moderada, ela afirma ser necessário buscar um consenso interno antes da tomada de qualquer decisão sobre o status internacional da ilha. Sua legenda defende uma identidade distinta da chinesa para os taiwaneses. Tsai tem afirmado que a retomada das relações com a China ameaça a soberania de Taiwan por estimular a reunificação pretendida por Pequim.