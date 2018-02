Defensores do regime cubano atacam dissidentes durante evento no Panamá

O confronto entre dissidentes cubanos e defensores dos governos de Cuba e da Venezuela marcou o primeiro dia do fórum da sociedade civil que ocorre no âmbito da 7.ª Cúpula das Américas, no Panamá. Opositores de Raúl Castro foram chamados de "mercenários" e "vendidos ao império" na entrada e na saída do evento.

No salão, a delegação "oficial" dos dois países realizou uma manifestação contra os EUA e a presença de ativistas independentes no encontro. Quando o fórum terminou, um grupo de pessoas com bandeiras da Venezuela e de Cuba se reuniu na saída e cantou Guantanamera e gritou "Fidel, Fidel" e "Cuba Socialista".

