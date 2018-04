Defensoria exige reabertura de estrada A Defensoria Pública do Peru exigiu ontem o desbloqueio da estrada Panamericana, tomada por protestos de moradores do povoado de Islay. As manifestações estão sendo realizadas há cinco dias contra o projeto de exploração de cobre da mineradora mexicana Southern, que, segundo a população, ameaça contaminar a água da região. O governo afirma que estudos de impacto ambiental comprovam que o projeto de exploração de cobre não prejudicará o ecossistema da região. Há uma semana, protestos violentos na estrada Panamericana deixaram seis garimpeiros mortos.