Defesa antimíssil falha em teste nos EUA Um míssil antimíssil balístico que vem sendo desenvolvido em conjunto por EUA e Israel errou o alvo num teste ao largo da costa da Califórnia, informa um porta-voz. O teste anterior, também no mar da Califórnia, havia sido bem-sucedido. Na última prova, o míssil Arrow falhou em interceptar um míssil lançado de um avião sobre o pacífico e ambos caíram no mar, informa Chris Taylor, porta-voz da Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos. ?Os engenheiros não sabem ainda o que aconteceu?, disse. Este foi o 13º teste de interceptação do Arrow e o oitavo teste com o sistema completo. As autoridades não informam quantas das provas foram bem-sucedidas.