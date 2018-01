Defesa comum será próximo passo da União Européia Os líderes da França, Alemanha, Bélgica e Itália aproveitaram o encontro de Atenas, onde os 25 sócios - os 15 originais e mais os 10 que ingressaram ontem no bloco - da União Européia (UE) estão reunidos hoje, para sustentar a necessidade de implementação da Política de Defesa Comum da UE. Apenas o trio germano-franco-belga e Luxemburgo confirmaram a participação na próxima minicúpula, que pretende relançar a política de defesa européia, prevista para o dia 29 de abril, em Bruxelas. O chanceler alemão, Gerhard Schroeder, afirmou que a "Europa é muito mais que pura economia e deve, portanto, defender um papel internacional". O presidente francês, Jacques Chirac, disse que uma UE ampliada significa um aumento de sua influência para formar "um mundo multipolar e estabelecer uma combinação harmoniosa e equilibrada com seus principais sócios". O primeiro-ministro belga, Guy Verhofstatd, completou: "A UE não pode ser simplesmente uma organização humanitária generosa, deve ser um ator internacional que lute por um mundo mais forte e, para isso, necessita de mais meios civis e militares". Quem mais surpreendeu foi Silvio Berlusconi, o primeiro-ministro italiano. "Não podemos ampliar os direitos humanos e a democracia sem nos munirmos de instituições que nos permitam tratar de igual para igual a única superpotência", reiterou Berlusconi, em referência aos Estados Unidos. A Itália não confirmou a presença na minicúpula sobre a política de defesa. Na declaração de Atenas, os 25 sócios da nova UE assinaram um documento conjunto, onde declaram o compromisso de "lutar em todos os níveis contra o terrorismo mundial e deter a produção de armas de destruição maciça". Os 25 garantem que a UE melhorará suas capacidades civil e militar com o propósito de reforçar fronteiras e promover seus objetivos humanitários.