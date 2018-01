Defesa de ex-presidente peruano apresenta queixa contra pedido de prisão

LIMA - O advogado do ex-presidente peruano Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, apresentou nesta terça-feira, 21, um recurso de queixa contra a ordem judicial que pediu a detenção preventiva por 18 meses do ex-governante, denunciado por receber propinas milionárias da empresa brasileira Odebrecht.

O recurso de queixa de direito foi apresentado contra a resolução do juiz Richard Concepción Carhuancho, que declarou inadmissível a apelação aos 18 meses de prisão preventiva impostos a Toledo, segundo informou o Poder Judicial. Desta forma, o documento será remitido à Primeira Sala Penal de Apelações para sua qualificação.

O advogado apela ao artigo 139 da Constituição do Peru, que diz que ninguém pode ser penalizado sem processo judicial nem tampouco condenado em ausência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toledo, que se presume estar nos Estados Unidos, onde vive e trabalha atualmente, foi denunciado pela procuradoria anticorrupção por supostamente ter recebido US$ 20 milhões em propina da Odebrecht, após confissão do ex-diretor da companhia no Peru Jorge Barata.

A Justiça dos Estados Unidos pediu informações adicionais à sua homóloga peruana para proceder com a captura de Toledo.

O ex-presidente, que governou entre 2001 e 2006, enfrentará no Peru um processo pelos supostos delitos de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A procuradoria pediu ainda que ele pague, junto a outros processados, multa de US$ 61 milhões por reparação civil.

Em dezembro, a Odebrecht admitiu ao Departamento de Justiça americano ter pago US$ 29 milhões em propinas a políticos e funcionários públicos do Peru entre 2005 e 2014, com o objetivo de comandar obras de infraestrutura. / EFE