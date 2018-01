Defesa de Leopoldo López pede que audiência de apelação seja pública

CARACAS - A defesa do líder opositor venezuelano Leopoldo López, condenado a quase 14 anos de prisão, pediu na noite de segunda-feira, 5, que sua audiência de apelação prevista para a próxima quinta seja pública.

"Esta audiência oral tem que ser pública e todos os argumentos da defesa devem ser ouvidos, atendidos e corretamente aplicados com base no Estado de direito que precisa imperar na Venezuela", disse à imprensa Juan Carlos Gutiérrez, advogado do líder opositor.

López, de 45 anos, foi condenado por incitação à violência durante os protestos entre fevereiro e maio de 2014, que deixaram 43 mortos.

Gutiérrez quer que familiares, jornalistas e representantes de organizações não governamentais possam assistir à sessão. "É preciso garantir o direito à publicidade da audiência", insistiu o advogado.

A defesa do político pede ainda à corte que admita a incorporação à equipe de defensores dos espanhóis Alberto Ruiz Gallardón, ex-ministro da Justiça, e do advogado Javier Cremades.

"Os advogados internacionais ratificaram sua intenção de assistir à audiência e vão estar no ato", disse Gutiérrez.

No dia 20 de junho passado, a Corte de Apelações adiou a audiência porque uma juíza estava doente.

A defesa de López alega que ele foi condenado por motivos políticos e com provas falsas, violando seu direito de defesa. / AFP