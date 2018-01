Defesa de Saddam apresentará hoje alegações no julgamento A equipe de defesa do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein e de sete ex-assessores deve apresentar hoje sua alegação no julgamento de seus clientes, depois que a acusação pediu pena de morte para quatro deles. Quando terminar as alegações da equipe de defesa, o julgamento ficará pronto para sentença. Os oito ex-altos cargos iraquianos são julgados por suposto envolvimento na execução de 148 xiitas após um julgamento sumaríssimo realizado após tentativa de assassinado do ex-ditador em 1982, em Dujail, ao norte de Bagdá. Fontes próximas ao tribunal não descartam que os advogados peçam o adiamento do processo durante alguns dias, a fim de ter mais tempo para preparar suas alegações após o assassinato há três semanas, em Bagdá, do número dois da equipe de defesa, Khamis Al-Obaidi. Na audiência anterior do processo, realizada em 19 de junho, o promotor do Tribunal Penal Supremo iraquiano pediu pena de morte para Saddam Hussein e três dos que eram seus mais próximos Colaboradores. Assim, o promotor pediu a pena capital para o ex-ditador, seu meio-irmão Barzan Hassan al-Tikriti, o ex-vice-presidente Taha Yassin Ramadan e o ex-chefe do Tribunal Revolucionário Awad Bandar. Além deste processo, iniciado em 19 de outubro, o deposto presidente iraquiano e vários ex-colaboradores esperam ser julgados a partir do próximo dia 21 de agosto por "genocídio" contra o povo Curdo. As acusações se referem aos ataques, inclusive com armas químicas, lançados contra o Curdistão iraquiano na campanha de "Al Anfal" em 1987 e 1988, nos quais houve o assassinato e desaparecimento de milhares de curdos.