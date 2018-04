Defesa de suspeito de matar brasileira consegue reforço

As testemunhas apresentadas pelos advogados numa audiência preliminar foram um motorista de táxi e um lojista. Eles afirmaram que Monica saiu do hotel, pegou um táxi e gastou aproximadamente US$ 100 em produtos.

Os promotores dizem que ela não saiu do hotel e que foi assassinada por Bruce, ex-produtor do reality show Survivor. O corpo de Monica foi encontrado numa cisterna em abril de 2010. As informações são da Associated Press.