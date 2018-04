Defesa: doação para Haiti só pode ser feita em dinheiro

Quem estiver disposto a ajudar o povo haitiano pode fazer depósitos nas contas correntes da Embaixada do Brasil no Haiti e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O dinheiro será utilizado para a compra de água, alimentos e medicamentos para as vítimas.

Também estão recebendo doações em dinheiro por meio de seus sites o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) (http://www.supportunicef.org/site/pp.asp?c=9fLEJSOALpE&b=1023561), a organização não-governamental (ONG) Yelé Haiti, do músico haitiano Wyclef Jean, (http://www.yele.org/donation/) e a Fundação Bill Clinton (www.clintonfoundation.org/haitirelief). No site da fundação do ex-presidente norte-americano há uma lista de entidades que também estão recebendo doações para as vítimas do tremor de 7 graus na Escala Richter.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Paraná abriu hoje um cadastro para pessoas que queiram auxiliar as vítimas do terremoto. O Brasil ainda está definindo que tipo de ajuda dará, por isso o cadastramento é preliminar e não significa que os interessados serão chamados, segundo informações do governo do Estado. A Secretaria Nacional de Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração Nacional, é que poderá solicitar a convocação dos voluntários. Segundo informações preliminares, alguns do Rio de Janeiro e de Brasília teriam sido chamados.

Para se cadastrar não há necessidade de nenhum perfil ou formação específica. No entanto, há expectativa que o Haiti necessite principalmente de profissionais de saúde e engenheiros. O cadastramento está sendo feito por meio do site www.defesacivil.pr.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3350-2610 e (41) 3350-2733.

É necessário que os voluntários tenham passaporte em dia e atestado de vacinação contra poliomielite, febre amarela e doenças imunopreveníveis, como sarampo. No Haiti, os voluntários devem adotar medidas de prevenção de doenças transmitidas por água e alimentos - como cólera, febre tifoide e hepatite A - e medidas de proteção individual contra malária.

Opções de doações

Nome: Embaixada do Brasil no Haiti

Banco: Banco do Brasil

Agência:1606-3

Conta:91000-7

CNPJ: 04170237/0001-71

Nome: Comitê Internacional da Cruz Vermelha

Banco: HSBC

Agência: 1276

Conta: 14526-84

CNPJ: 04359688/0001-51

Nome: Movimento Viva Rio

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1769-8

Conta: 5113-6

CNPJ: 00343941/0001-28