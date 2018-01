Defesas de Bagdá são fortes, diz ex-general soviético Um ex-general soviético que visitou Bagdá pouco antes do início da invasão do Iraque pelos Estados Unidos disse que as defesas da cidade são fortes e as tropas norte-americanas estão fraquejando. O general reformado Vladislav Achalov, ex-ministro da Defesa da extinta União Soviética, disse ter visitado Bagdá "em diversas ocasiões, pouco antes da guerra", e inspecionou os "múltiplos cinturões de defesa" de Bagdá, os quais, segundo ele, "dificilmente seriam rompidos", informou a agência de notícias Interfax-Militar. O site de notícias www.gazeta.ru publicou esta semana informações segundo as quais outro general russo reformado, Igor Maltsev, teria visitado Bagdá 10 dias antes do início da ofensiva contra o Iraque liderada pelos EUA. A reportagem mostra fotografias dos dois recebendo medalhas do ministro da Defesa do Iraque, sultão Hashim Ahmed. Numa entrevista publicada pelo site, Achalov recusou-se a esclarecer o motivo de sua visita ao Iraque, mas comentou: "Não viajei a Bagdá para tomar café!" A notícia alimentou especulações de que generais reformados russos estariam oferecendo consultoria militar ao regime de Saddam Hussein. Na opinião de Achalov, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos vem exagerando seu êxito no campo de batalha, no que diz respeito ao avanço rumo a Bagdá. Veja o especial :