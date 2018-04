Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 39,1 bi em janeiro O déficit da balança comercial dos EUA subiu levemente em janeiro, a US$ 39,1 bilhões, segundo dados divulgados hoje pelo Departamento do Comércio norte-americano. O saldo negativo de dezembro sofreu uma pequena revisão e ficou em US$ 38,98 bilhões, ante US$ 38,7 bilhões na leitura original.