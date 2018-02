Déficit público paraguaio atrasa salários O governo paraguaio está enfrentando o mais sério déficit dos últimos tempos, e por causa disso os funcionários públicos passam por um dos mais longos atrasos para receber os salários, o que provoca inquietações e ameaças de medidas de força. As informações oficiais dão conta de que até hoje apenas 50% dos funcionários receberam os salários de junho, enquanto o setor que emprega policiais e militares ainda não pôde receber o pagamento. O atraso é sem precedentes. Entre os atingidos também estão médicos, enfermeiras e outros profissionais que fazem parte do Ministério de Saúde Pública. Eles estudam fazer uma greve de protesto. Outros setores enfrentam situações semelhantes, e o chanceler José Moreno Ruffinelli admitiu que as sedes das embaixadas paraguaias no exterior estão devendo dois meses de aluguel, por não receber recursos de Assunção. O Ministério da Fazenda ainda precisa de US$ 20 milhões para cumprir suas obrigações com o restante dos funcionários que devem receber os salários de junho, enquanto o governo está recebendo uma chuva de pedidos de reprogramações de gastos das instituições públicas, para atender às suas necessidades.