Definida indenização da queda do Concorde Os familiares da maioria dos passageiros alemães mortos na queda de um jato supersônico Concorde no ano passado chegaram a um acordo com a companhia aérea Air France sobre o pagamento de uma indenização, informou neste domingo um advogado que os representa. "O acordo foi aprovado tanto pela Air France quanto pelos familiares nos últimos dias", disse o advogado Gerhart Baum, componente de uma equipe jurídica que diz representar um total de 400 pessoas, parentes de 75 vítimas. Todos os envolvidos concordaram em não divulgar o valor da indenização, disse Baum. Mas acrescentou que o valor atinge "uma cifra nunca vista anteriormente pelos familiates (das vítimas alemãs)". De acordo com ele, o pagamento das indenizações será concretizado em junho.