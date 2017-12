"Deixe as drogas e se una à luta antiterror", sugere Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou hoje que os usuários de drogas ajudam a financiar o terrorismo através do dinheiro que circula no tráfico global de narcóticos. "Se você deixa as drogas, você se une à luta contra o terrorismo", resumiu o mandatário americano. Desta forma, Bush tentou oferecer hoje um novo argumento na luta contra os narcóticos ao mesmo tempo em que assinava uma lei que prevê a extensão de um programa federal antidrogas pelos próximos cinco anos. Depois de dissertar sobre os males causados pelas drogas nos Estados Unidos, Bush afirmou que "no exterior, é importante que os americanos saibam que o tráfico de drogas financia o mundo do terror, sustentando os terroristas". A administração Bush relaciona a rede afegã Al-Qaeda ao tráfico mundial de heroína. O grupo terrorista, liderado por Osama bin Laden, é suspeito nos ataques de 11 de setembro contra Nova York e Washington. A lei assinada hoje por Bush expande o Programa de Apoio a Comunidades Livres das Drogas, que ajuda grupos comunitários a combaterem as drogas ilegais. O atual orçamento do programa é de US$ 50 milhões, mas deverá ser duplicado nos próximos cinco anos.