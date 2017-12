Delegação de facção rebelde que assinou paz chega a Cartum Uma delegação da facção rebelde de Darfur que assinou a paz com Cartum chegou neste domingo a capital Cartum, procedente da Líbia, para falar com as autoridades sudanesas sobre a aplicação do acordo de paz alcançado em maio passado em Abuja, na Nigéria. A delegação, formada por 40 membros e que representa o Conselho Revolucionário de Libertação (CRL), liderado por Minni Minnawi, discutirá com as autoridades de Cartum a libertação dos presos políticos e a suspensão das sanções econômicas impostas aos membros do grupo. Segundo fontes da delegação, os representantes do CRL também conversarão em Cartum sobre os passos dados até o momento para o desarmamento das milícias árabes Janjaweed, que seriam responsáveis por várias atrocidades em Darfur, no oeste do país. O grupo de Minnawi é um dos integrantes do rebelde Movimento Sudanês de Libertação (SLM), o grupo insurgente mais importante de Darfur. O tratado de paz, promovido pela União Africana (UA), foi alcançado após dois anos de gestões em Abuja para o fim da guerra em Darfur, que começou em 2003, deixou mais de 200 mil mortos e dois milhões de refugiados e deslocados internos.