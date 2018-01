Delegação de países do Golfo discutirá caso iraniano em Teerã Uma delegação de representantes dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) visitará Teerã para garantir que o Irã está cooperando totalmente com a Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA). Segundo informou neste domingo a agência oficial de notícias kuwaitiana Kuna o anúncio da visita da delegação do CCG foi realizado pelo vice-primeiro-ministro kuwaitiano e ministro de Assuntos Exteriores, xeque Mohamad Al-Sabah, que não informou a data exata da visita. Durante uma entrevista coletiva realizada com o ministro de Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, que visitou neste domingo o Kuwait, o xeque Mohamad disse que a decisão de formar uma delegação de países do CCG têm a "necessidade de tratar este assunto (o programa nuclear iraniano) de um modo prático". O ministro disse que todos os países do CCG estão preocupados com o programa nuclear iraniano, que considerou uma "ameaça não imaginária". O xeque Mohamad disse também que a visita do ministro alemão ao Kuwait e as reuniões que manteve com o emir, xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, e com outros responsáveis árabes se centraram em assuntos regionais, entre eles o programa nuclear iraniano, assim como o papel da Alemanha - como membro do Conselho de Segurança da ONU - para encontrar uma solução a este conflito. A aliança política e econômica do CCG é formada pela Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Barein, Omã e Emirados Árabes Unidos.