Delegação do Vaticano chega ao Vietnã Uma delegação de alto nível do Vaticano chegou nesta segunda-feira, 5, ao Vietnã, onde se reunirá com os líderes do país comunista com o objetivo de restabelecer relações diplomáticas após um período de 30 anos. A visita acontece cinco semanas depois do encontro entre o primeiro-ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, e o Papa Bento XVI. Há duas semanas, as autoridades do Vietnã detiveram um sacerdote católico acusado de sedição. Monsenhor Pietro Parolin, subsecretário para Relações Exteriores do Vaticano, liderará a delegação na viagem, que durará seis dias. Segundo a Agência de Notícias Católica, o encontro é o "próximo passo nos contínuos esforços para o restabelecimento das relações diplomáticas" entre os dois Estados. O Vietnã suspendeu os laços com a Santa Sé em 1975, quando Hanói era amplamente hostil ao então Papa João Paulo II, que era contra os regimes comunistas. Parolin se reunirá nesta segunda-feira em Hanói com vários líderes católicos locais, como o arcebispo da cidade, Ngo Quang Kiet, e o cardeal Pham Minh Man. Os encontros com funcionários do Partido Comunista começarão a partir de terça-feira, 6, e terão como enfoque as nomeações de sacerdotes e bispos. Com 6 milhões de católicos, o Vietnã é a segunda comunidade católica da Ásia, atrás apenas das Filipinas.