Delegação paquistanesa chega ao Afeganistão A delegação paquistanesa com os líderes da milícia ilsâmica Taleban, que governa o Afeganistão, já está no país para negociar a rendição do terrorista Osama bin Laden. Os delegados vão se reunir ainda hoje na cidade de Kandahar com o ministro do Exterior do Taleban e com o líder espiritual, o mulá Mohamed Omar. O Paquistão é um dos poucos países que reconhecem a legitimidade do governo Taleban.