Delegação paquistanesa viaja ao Afeganistão Uma delegação paquistanesa com 16 integrantes viajou nesta sexta-feira ao Afegnistão, aparentemente para negociar com o Taleban, milícia islâmica que controla o Afeganistão, uma saída para a crise. A agência oficial paquistanesa disse quinta-feira que a delegação vai viajar em um avião especial à cidade de Kandahar, onde se encontram os líderes do Taleban. Oficiais paquistaneses confirmaram hoje de manhã a viagem da delegação. Ao que tudo indica, a delegação tem o apoio do governo do Paquistão, já que foi usado um avião especial para a missão e a visita foi divulgada com antecedência pela agência de notícias oficial paquistanesa. Eles devem voltar ao Paquistão no final da sexta-feira.