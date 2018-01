Delegação tenta a paz em meio aos combates de Najaf Uma delegação iraquiana foi a Najaf apresentar uma proposta de paz para o clérigo rebelde xiita Muqtada al-Sadr, cujas brigadas têm combatido forças dos Estados Unidos e do governo provisório do Iraque na cidade sagrada. Mas a delegação conseguiu conversar apenas com seguidores do líder xiita radical. A missão ficou três horas esperando na Mesquita Imã Ali, onde combatentes de Al-Sadr estão abrigados, mas o clérigo não apareceu devido aos "fortes bombardeios dos aviões e tanques das forças dos Estados Unidos", disse seu assessor Ahmed al-Shaibany. Os mediadores e seguidores de Al-Sadr disseram que as conversações foram positivas, e Al-Shaibany adiantou que a delegação retornará amanhã a Najaf para se encontrar com Al-Sadr. Combates entre tropas britânicas e militantes de Al-Sadr na cidade de Basra deixaram um soldado britânico morto, o 65º desde o começo da guerra, e um segundo ferido. Um militante também teria sido morto. Na volátil cidade de Faluja, um avião de combate dos EUA disparou um míssil contra uma casa, matando duas pessoas e ferindo uma terceira. Os 16 meses de insurgência têm desestabizado o país e comprometido seriamente esforços de reconstrução.