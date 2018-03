Delegacia é atacada em nova revolta popular na China

Centenas de pessoas atacaram uma delegacia no sul da China para protestar contra a morte do motorista de uma moto-táxi, na terceira revolta popular registrada no país em menos de um mês, às vésperas do início dos Jogos Olímpicos de Pequim. Os protestos se desencadearam na quinta-feira, no distrito de Boluo, na localidade de Huizhou, e de acordo com testemunhas, mais de mil trabalhadores imigrantes se somaram a elas, embora a agência estatal chinesa, "Xinhua" tenha afirmado que os manifestantes não passavam de 100. Os manifestantes denunciavam o suposto linchamento, por guardas de segurança contratados pelo Governo local, de Ouyang Jiusheng, de 40 anos, e procedente da província central de Hunan, por negar-se a pagar-lhes US$ 30 como "tarifa de proteção" para poder seguir utilizando sua moto como táxi. A Polícia, que está investigando o fato, explicou que recebeu uma ligação de emergência sobre um motociclista acidentado e ferido próximo a um posto de gasolina, e que quando seus agentes chegaram ao lugar do ocorrido, encontraram o cadáver, informou a "Xinhua". Após recolher provas durante uma hora no lugar, os agentes decidiram enviar o cadáver a uma funerária, mas foram detidos pelos amigos e familiares de Ouyang, que pediram para não transferi-lo até que os assassinos fossem capturados e castigados. O cadáver foi finalmente levado à funerária, onde será submetido à autópsia a pedido da família. Trata-se do terceiro caso de distúrbios violentos no país em menos de um mês. Esta semana, o Governo central ordenou a todos os dirigentes locais que atendam às queixas populares e tratem de resolver suas disputas, cada vez mais sérias devido aos enormes desequilíbrios sociais e econômicos causados pelo processo de reforma e abertura econômica.