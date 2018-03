Delegacia é invadida e 2 brasileiros são queimados vivos em San Matías, Bolívia

LA PAZ - Dois brasileiros acusados de matar a tiros três bolivianos foram queimados vivos nesta terça-feira, 14, após moradores do povoado de San Matías, na Bolívia, cidade localizada na fronteira com o Brasil, invadirem a delegacia local. Rafael Max Diez, de 27 anos, acusado de ser o autor do triplo homicídio, e Jefferson Castro de Lima, de 22, foram retirados da cela e mortos pela população enfurecida.

Depois de ser divulgada a notícia da captura dos supostos autores do triplo homicídio, ocorrido na segunda-feira, 13, centenas de pessoas foram para as ruas de San Matías para exigir vingança e conseguiram invadir a delegacia. O grupo ocupou a delegacia, retirou os dois detidos, os encharcou com gasolina e ateou fogo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O chefe da polícia local, Edwin Rojas, explicou que, segundo o apurado até o momento, Rafael foi quem disparou contra os bolivianos Pablo Parava, Wanderley Costa e Edgar Suárez após uma discussão sobre o preço de duas motocicletas que os brasileiros tentavam vender.