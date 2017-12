Delta Airlines normaliza vôos entre Brasil e EUA A companhia aérea Delta Airlines comunicou que pretende realizar 75% dos vôos previstos para hoje entre Brasil e EUA, ligando o Rio de Janeiro a Atlanta, com escala em São Paulo. O vôo que parte do Brasil tem decolagem prevista para às 19h40 do Rio, 21h55 da capital paulista e chegada às 6h15 em território norte-americano. Já o que vem dos Estados Unidos deve partir de Atlanta às 20h15 (horário local), pousar em São Paulo às 6h30 e no Rio às 8h35. A empresa informou que desde sexta-feira realizou todos os vôos previstos entre Brasil e Estados Unidos. A expectativa é de que não haja mais cancelamentos em decorrência dos atentados terroristas que atingiram os Estados Unidos na última terça-feira. Contudo, a companhia ressaltou que suas operações no Brasil, bem como nos Estados Unidos, ainda dependem de autorização da Federal Aviation Administration (FAA), o que pode resultar em mudanças de agenda de última hora. A Delta pede aos passageiros que já estão com suas passagens emitidas que confirmem o vôo antes mesmo de seguirem para o aeroporto. Para isso, está disponível o telefone 0800-221121 no Brasil e 800-19999 para os que ligarem dos Estados Unidos. No sábado, a companhia conseguiu normalizar 65% de suas operações em todo o mundo, o que resultou em 1.669 vôos, transportando mais de 140 mil passageiros. A Delta informou que priorizou os vôos que tiveram seu destino desviado em decorrência dos ataques.