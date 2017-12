Demandas da resposta do Irã reveladas Os EUA teriam que suspender sanções contra o Irã que existem há décadas, e provavelmente dar seguranças de que Washington não tem políticas voltadas para mudar o regime de Teerã. Assim o Irã poderia resolver com os países ocidentais o impasse sobre seu programa nuclear, segundo informações vazadas da resposta iraniana à resolução da ONU que exige que Teerã interrompa o enriquecimento de urânio. O Irã estaria pedindo também firmes garantias de comércio e do fornecimento de tecnologias nucleares, além de um cronograma mais breve para a implementação dos acordos, e mais segurança nas promessas do ocidente, antes de decidir se interrompe o enriquecimento de urânio e inicia uma nova relação política e econômica. As informações são do jornal inglês Guardian. O Irã leva adiante o enriquecimento de urânio alegando que a finalidade é pacífica, apenas para produzir energia. Temendo que o país possa estar produzindo, ou buscando produzir, armas nucleares, os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha criaram uma resolução que exige a interrupção do enriquecimento de urânio em troca de um pacote de benefícios econômicos e políticos. O prazo estipulado para a resposta final do Irã é 31 de agosto.